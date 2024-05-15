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        Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:08
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        Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliğini tespit etti.

        Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde 480 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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