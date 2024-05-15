Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliğini tespit etti.
Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde 480 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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