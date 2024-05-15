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        Mersin'de aranan 2 hükümlü ile 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:23
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        Mersin'de aranan 2 hükümlü ile 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, silahla tehdit olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve M.E. ile "dolandırıcılık" ve "kasten öldürme" suçlarından aranması olan T.A, B.A. ve B.F. yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 142 fişek, 6 şarjör ele geçirildi.

        Hükümlüler M.A. ve M.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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