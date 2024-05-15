Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Futbolcular, antrenmanda hücum ve savunma taktiği ile dar alan taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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