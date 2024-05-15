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        32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Mersin'de başladı

        Tarsus Üniversitesinin ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:18
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        32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Mersin'de başladı
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        Tarsus Üniversitesinin ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı" başladı.

        Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, üniversitenin konferans salonunda yapılan kurultayın açılışında, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Aydın, 2018'de kurulan Tarsus Üniversitesinin, Türk yükseköğretiminin yeni kurumlarından olduğunu belirterek, "Üniversitemiz imkanlar ölçüsünde geliştirmeye çalıştığımız altyapımız, dünyanın ve ülkemizin güzide üniversitelerine kazandırdığımız araştırmacı yapımızla bugün geldiği noktada bölgenin, ülkenin ve insanlığın yararına bilgi üretmeye, araştırmalar yapmaya ve işbirlikleri geliştirmeye önem veriyor. Üniversite bünyesinde hayata geçirilen nitelikli yayın ve uluslararası proje sayısı her geçen yıl artıyor." diye konuştu.

        Kurultayda çok önemli konuların masaya yatırılacağına dikkati çeken Aydın, "Türk yükseköğretim alanında yaptıkları çalışmalarıyla hem dünyada hem de bilim literatüründe övündüğümüz, saygı duyduğumuz başarılı hocalarımız ve genç araştırmacılar aramızda. Dünyanın ve ülkemizin güzide kurumlarından, üniversitelerinden katılımcılar burada. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G alanında yürütülen çalışmalar ve 6G teknolojisi hakkında sunum yaptı.

        Kurultayın düzenleme kurulu başkanlığı görevini yürüten Tarsus Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Özen de organizasyon hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        - "Yapay zeka, sinyal işleme ve iletişim" konuları masaya yatırılacak

        En prestijli bilimsel organizasyonlar arasında yer alan kurultayda, yapay zeka, sinyal işleme ve iletişim alanlarındaki çalışmalara ilişkin çeşitli paneller düzenlenecek.

        Kurultayın bilim kurulunca kabul edilen sözlü ve posterli olmak üzere 367 sunumun yapılacağı organizasyonda, özel oturumlar ve eğitim seminerleri de gerçekleştirilecek.

        Organizasyon, 18 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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