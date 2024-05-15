Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan polyester atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan polyester atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Siteler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren polyester atölyesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar, atölyenin alt katındaki eşyaları kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Mersin'de sanayi sitesinde yangın
        Mersin'de sanayi sitesinde yangın
        32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Mersin'de başladı
        32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Mersin'de başladı
        Mersin'de 'tehdit' ihbarına giden polis, aranan 5 şüpheliyi yakaladı
        Mersin'de 'tehdit' ihbarına giden polis, aranan 5 şüpheliyi yakaladı
        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi
        Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi
        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi
        Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi