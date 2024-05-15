Mersin'de polyester atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar, atölyenin alt katındaki eşyaları kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

Siteler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren polyester atölyesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.