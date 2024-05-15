Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek

Müziğini besteci Revas Gabichvadze'nin yaptığı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mezitli Açık Hava Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.

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