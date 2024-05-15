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        Mersin'de yapay zekanın savunma sanayisinde kullanımına ilişkin panel düzenlendi

        Mersin'de Tarsus Üniversitesinin ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı" kapsamında, "Yapay Zekanın Savunma Sanayii Alanında Kullanımı" başlıklı panel yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:15
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        Mersin'de yapay zekanın savunma sanayisinde kullanımına ilişkin panel düzenlendi
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        Mersin'de Tarsus Üniversitesinin ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı" kapsamında, "Yapay Zekanın Savunma Sanayii Alanında Kullanımı" başlıklı panel yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda, yapay zekanın sağlık, finans, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon başta olmak üzere hayatın her alanını kolaylaştırmaya devam ettiğini söyledi.

        Yapay zekada gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiğini anlatan Bülbül, "Gelişmeleri gerçekten takip etmekte zorlanıyoruz. Bir taraftan da bu gelişmelere adapte olup teknolojileri geliştirme ve kullanma durumundayız. Bu tarz gelişimler savunma sektörü gibi daha kritik sistemlerde de yapay zekanın kullanılmasının mümkün olabileceği gerçeğini gösteriyor. Bu gerçeklikle birlikte özellikle son yıllarda savunma alanında öne çıkan ülkeler, bu güçlü konumlarını pekiştirmek için yapay zeka teknolojisine önemli miktarda kaynak aktarıyor." diye konuştu.

        - "Ülkemizde yapay zeka alanında yetişmiş insan kaynağı giderek artıyor"

        Bülbül, dünya genelinde yapay zekaya yönelik yatırımların giderek arttığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu alanda en çok yatırım yapan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada yer alırken, ona en yakın rakibi Çin'den 3 kat daha fazla yatırım yaptığı görülüyor. Çin'den sonra bu konuya en fazla yatırım yapan ülke Birleşik Krallık. Yapay zeka alanında yaptığı yatırımlara bakıldığında ülkemizin 20. sırada olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde yapay zeka alanında yetişmiş insan kaynağı ve yapay zeka temelli lisans, lisansüstü programların sayısı her geçen gün artıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yapay zekanın gelişimini, sivil alanda edinilen birikimlerin savunma sanayisine aktarılmasını önemsiyoruz."

        Daha sonra SSB Siber Güvenlik Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Bülbül'ün moderatörlüğünü üstlendiği panele geçildi.

        ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Fatih Say, HAVELSAN Açık Kaynak Kod Dönüşümü Grup Müdürü Özgür Umut Vurgun, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Büyük Veri ve Yapay Zeka Müdürü Emre Akyılmaz, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Karar Destek Sistemleri Müdürü Ahmet Sezer, DataBoss Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Serdar Kozat'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, yapay zekanın savunma sanayisinde kullanımına ilişkin bilgiler verildi.

        Yapay zekanın sektör üzerindeki etkileriyle ilgili örneklerin anlatıldığı panele, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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