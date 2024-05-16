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        Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:50
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        Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A, R.A. ve A.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 7 sim kart ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

        Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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