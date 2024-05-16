Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A, R.A. ve A.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 7 sim kart ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
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