Gülnar'da "Kahve Bahane" tiyatro oyunu sergilendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, öğretmenlerin hazırladığı "Kahve Bahane" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, öğretmenlerin hazırladığı "Kahve Bahane" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan oyun, Çukurasma Mahallesi'ndeki Tol Kahvehanesi'nde sergilendi.
Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan aile içi problemlerin ele alındığı eser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, tiyatro oyunuyla aile içi iletişimin önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.