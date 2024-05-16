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        Mersin'de kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:38
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        Mersin'de kıyafeti traktör şaftına dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti
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        MERSİN(AA- Mersin'in Silifke ilçesinde, kıyafeti traktör şaftına dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Sökün Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

        Çocuğun traktör ile arkasındaki ilaç tankı arasında sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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