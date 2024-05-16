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        Silifke'de hükümlüler ormancılık faaliyetlerinde görev alacak

        Mersin'in Silifke ilçesinde 11 hükümlü, ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:38
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        Silifke'de hükümlüler ormancılık faaliyetlerinde görev alacak
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 11 hükümlü, ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 11 hükümlünün ormancılık faaliyetlerinde yer almasına ilişkin protokol imzalandı.

        İmza törenine, Kaymakam Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Silifke M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt ve Orman İşletme Müdürü Harun Boz katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskiler, hükümlülerin Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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