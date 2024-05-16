Mersin'de lise öğrencilerinden engellilere tekerlekli sandalye desteği

Mersin’in Silifke ilçesinde öğrenciler, topladıkları plastik atıklardan elde ettikleri gelirle aldıkları tekerlekli sandalyeyi, Silifke Engelliler Derneğine bağışladı.

Taşucu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, rehber öğretmen Betül Kozan Yaşar önderliğinde sosyal destek projesi kapsamında, topladıkları plastik atıkların satışını gerçekleştirdi.

Bunun geliriyle alınan tekerlekli sandalye, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında okul bahçesinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi bir kişiye verilmek üzere Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş’e teslim edildi.

Dernek Başkanı Ateş, herkesin birer engeli adayı olduğunu belirterek, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ateş, "Öğrencilerimiz çok güzel, örnek bir davranış sergilediler. Engelliler adına sosyal sorumluluk projelerinin daha da artmasını ümit ediyoruz." dedi.