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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:37
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de 36 puana sahip Atakaş Hatayspor averajla 18. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 55 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Akdeniz ekibinin ligde kalması için büyük önem arz eden maçta sarı kart cezaları bulunan Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam ve Doğukan Sinik forma giyemeyecek.

        Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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