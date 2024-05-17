Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Akdeniz ekibinin ligde kalması için büyük önem arz eden maçta sarı kart cezaları bulunan Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam ve Doğukan Sinik forma giyemeyecek.

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