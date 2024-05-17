Mersin'de, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasaklama getirildi

Mersin Valiliği, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü eylem, gösteri ve yürüyüşlerin 20 Mayıs Pazartesi saat 23.59'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü sempatizanları ve bazı grupların, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davayı protesto etmek amacıyla il genelinde yasa dışı gösteri hazırlığında olabilecekleri belirtildi.

Bu eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğinin bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: