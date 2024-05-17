Mersin Devlet Opera ve Balesinden 19 Mayıs'a özel konser
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.
MDOB'un açıklamasına göre, "Marşların İzinde" adlı konser 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, korodaki sanatçılara piyanoda Tuğçe Göksal eşlik edecek.
Konserde günün anlam ve önemini anlatan marşlar seslendirilecek.
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