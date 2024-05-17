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        Tescilli Mut kayısısında 120 bin ton rekolte bekleniyor

        Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:13
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        Tescilli Mut kayısısında 120 bin ton rekolte bekleniyor
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        Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

        Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği, "meyve deposu" olarak bilinen ilçedeki 77 bin 800 dekar alanda, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

        Tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan coğrafi işaret tescilli Mut kayısısı, hasadın ardından yurt içi ve yurt dışındaki sofralarda yerini alıyor.

        Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile Suçatı Mahallesi'nde Abdullah Yılmaz'ın bahçesinde yapılan kayısı hasadına katıldı.

        Kaymakam Ayrancı, burada AA muhabirine, ilçede kaliteli kayısı üretimi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Mut'ta üretilen ve doğallığıyla öne çıkan kayısının ihraç da edildiğini anlatan Ayrancı, "Daha bilinçli ve kaliteli üretim yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle ilçemizin elde etmiş olduğu tarımsal geliri, çiftçimizin gelirini ve imkanlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayır da bu sezon kayısı hasadının verimli geçtiğini belirterek, "Bu sezon tahmini rekoltemiz 120 bin tondur. Hasadımız devam ediyor. Üreticimiz şu an kayısı satışından memnun. Kilogramı 35-50 lira arasında satılıyor. Hasadın 20 Haziran'da sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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