Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 24 Mayıs'ta yapılacak
Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçede bu yıl 62. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçede bu yıl 62. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
Orhan, bir lokantada düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında, etkinlikle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Çınaraltı Parkı'nda açılışı yapılacak festivalde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Orhan, bazı sanatçıların da programda sahne alacağını söyledi.
Orhan, 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek festival kapsamında çeşitli yarışmaların düzenleneceğini kaydetti.
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