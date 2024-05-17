Silifke'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe özel eğitim kurumlarında eğitim gören 40 öğrenci katıldı.
Yarışmada derece elde eden öğrencilere madalya verildi.
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