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        Silifke'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:44
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        Silifke'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe özel eğitim kurumlarında eğitim gören 40 öğrenci katıldı.

        Yarışmada derece elde eden öğrencilere madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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