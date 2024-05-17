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        Mersin'de "Gençlik Koşusu" düzenledi

        Mersin'in Silifke ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Koşusu" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:27
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        Mersin'de "Gençlik Koşusu" düzenledi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Koşusu" düzenledi.

        Taşucu Kum Mahallesi plajındaki koşuya, Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Demir, 70 Akkuyu Nükleer AŞ çalışanı ve 30 öğrenci üniversite öğrencisi katıldı.

        Etkinlik kapsamında Taşucu Kum Mahallesi girişinde toplanan yarışmacılara üzerinde Atatürk baskılı tişört dağıtılıp ısınma hareketi yaptırıldı.

        Yarışmacılar, yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurda ellerindeki Türk Bayrağı, Akkuyu Nükleer AŞ bayrağı, küçük çocukları ve köpeğiyle koştu.

        - "Benim bütün ümidim gençliktedir"

        Denis Sezemin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri koşuya katılanlara teşekkür etti.

        Sezemin, gazetecilere, Ulu Önder Atatürk'ün "Benim bütün ümidim gençliktedir" dediğini belirterek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali yöneticilerinin ümitleri de hep gençlerimize bağlı. Genç uzmanlarımız, iyi bir eğitim görüp daha sonra nükleer tesis sektörlerinde stajlarını tamamlayıp şimdi sahamızda çalışıyor. Biz de şuan inşa etmekte olduğumuz nükleer güç santralini onlara çok yakında teslim etmiş olacağız. Onlar da profesyonellikleri ve becerileri sayesinde bu santrali 10 yıllarca güvenli şekilde işletecek." dedi.

        Etkinliğe, çok önemli olan iki nesilden kişilerin katıldığını belirten Sezemin şöyle devam etti:

        "Bu günün nükleer enerji mühendisleri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni işletecek arkadaşlarımız ve Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu'ndan arkadaşlarımız birlikte koştu. Biz Akkuyu Nükleer olarak gençliğe gerçekten çok önem veriyoruz. Bu günkü dostane atmosferimizle gençlere ve öğrencilere örnek olmak istiyoruz. Belki ileride onlar da nükleer enerji alanındaki eğitimi seçerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde çalışmak ister."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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