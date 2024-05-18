Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şahin Mahallesi 3246 Sokak'ta E.K'ye ait 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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