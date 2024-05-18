Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında, Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 araca el konuldu.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alındığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

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