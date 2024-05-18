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        Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Mersin'de, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:06
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        Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alındığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi.

        8 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

        Operasyon kapsamında, Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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