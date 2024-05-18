Mersin'de çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu yakalandı
Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren sauna ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumu teslim edildi.
Çalışma kapsamında, ruhsatsız ve belgesiz olarak faaliyet gösteren 22 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.
Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.
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