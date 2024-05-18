Mersin'de çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu yakalandı

Çalışma kapsamında, ruhsatsız ve belgesiz olarak faaliyet gösteren 22 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumu teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren sauna ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.

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