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        Mersin'de çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu yakalandı

        Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:35
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        Mersin'de çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu yakalandı
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        Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kentte faaliyet gösteren sauna ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumu teslim edildi.

        Çalışma kapsamında, ruhsatsız ve belgesiz olarak faaliyet gösteren 22 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.

        Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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