Mersin Bozyazı'da hacı adayları dualarla uğurlandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Buradaki programın ardından hacı adayları Bozyazı Müftülüğü önünden uğurlandı.
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