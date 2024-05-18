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        Mersin Bozyazı'da hacı adayları dualarla uğurlandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:03
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        Mersin Bozyazı'da hacı adayları dualarla uğurlandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Buradaki programın ardından hacı adayları Bozyazı Müftülüğü önünden uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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