Mersin Silifke'de Müzeler Haftası kutlandı

Yılmazer, etkinlikte, geçen yıl Silifke'nin ören yerlerinde 352 bin 545 kişiyi misafir ettiklerini belirterek, ilçede turizm ve kültür alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, öğrenciler ve vatandaşlar ören yerinde ressam Ahmet Tarlacı tarafından açılan resim sergisini gezdi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinlikte öğrenciler, önceden hazırlanan alanda arkeolojik kazı çalışması ve çanak çömlek yapımına katıldı.

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