Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da partililerle buluştu

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da partililerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Gülnar'da partililerle buluştu.

        Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Gülnar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Gülnar-Silifke ve Gülnar-Mut yoluna 2025 yılında yatırım olarak ödenek ayrılacağını kaydetti. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!

        Benzer Haberler

        Mersin Silifke'de Müzeler Haftası kutlandı
        Mersin Silifke'de Müzeler Haftası kutlandı
        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde başlatma, ayarlama çalışmaları ve testler...
        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde başlatma, ayarlama çalışmaları ve testler...
        Mersin Bozyazı'da hacı adayları dualarla uğurlandı
        Mersin Bozyazı'da hacı adayları dualarla uğurlandı
        Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı
        Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı
        Türkiye 6G'de söz sahibi olmak için patent üretimini sürdürüyor
        Türkiye 6G'de söz sahibi olmak için patent üretimini sürdürüyor
        Mersin'de çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu yakalandı
        Mersin'de çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu yakalandı