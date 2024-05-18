AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da partililerle buluştu

Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Gülnar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Gülnar-Silifke ve Gülnar-Mut yoluna 2025 yılında yatırım olarak ödenek ayrılacağını kaydetti. ​​​​​​​​​​​​​​

Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Gülnar'da partililerle buluştu.

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