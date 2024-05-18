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        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı'da partililerle buluştu

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:53
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        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı'da partililerle buluştu
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        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Bozyazı'da partililerle buluştu.

        Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Bozyazı'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Bozyazı Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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