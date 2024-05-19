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        Mersin'de öğrencilerin tasarladığı ürünler sergilendi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencilerinin yaptığı ürünler sergide buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:44
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        Mersin'de öğrencilerin tasarladığı ürünler sergilendi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencilerinin yaptığı ürünler sergide buluşturuldu.

        Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca açılan geri dönüşüm ve tasarım, ahşap boyama, hediyelik eşya ile kaligrafi kurslarına katılan 70 öğrenci eğitimlerini tamamladı.

        Öğrencilerin, çakıl taşı ve kozalakları atıklar malzemelerle harmanlayarak tasarladıkları ürünler, Erdemli Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

        Sergide 500 eser yer aldı.

        Yurdun müdür yardımcısı Muhammet Demirşen, kurslar sayesinde öğrencilerin el sanatlarıyla tanıştığını belirterek, öğrencilerin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak için benzer çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

        Ahşap ve geri dönüşüm kursları öğreticisi Meliha Karaoğlan da öğrencilerin, derslerden artakalan zamanlarda zihinlerini dinlendirme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Deniz kenarında topladıkları çakıl taşı, kozalak ve geri dönüşebilecek ne varsa boyayıp, üzerinde çalışıp sanat eserine dönüştürdüler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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