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        İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Nisa Yalçın'ı transfer etti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, 23 yaşındaki pivot Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:13
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        İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Nisa Yalçın'ı transfer etti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, 23 yaşındaki pivot Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı.

        Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Daha önce 5 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsusspor, son olarak BOTAŞ'ta forma giyen Nisa Yalçın ile anlaştı.

        Genç basketbolcunun, sezon öncesi takıma katılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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