İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Nisa Yalçın'ı transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, 23 yaşındaki pivot Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, 23 yaşındaki pivot Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce 5 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsusspor, son olarak BOTAŞ'ta forma giyen Nisa Yalçın ile anlaştı.
Genç basketbolcunun, sezon öncesi takıma katılacağı öğrenildi.
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