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        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:21
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        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
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        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

        Etkinlikte halat çekme, çuval giyme ve yoğurt yeme yarışmaları düzenlendi, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Tarsus'ta da Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Törenin ardından katılımcılar, Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'na yürüdü.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, kapalı spor salonunda devam etti.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in katıldığı etkinlikte halk oyunları ekibi ile sporcular gösteri yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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