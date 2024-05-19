Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in katıldığı etkinlikte halk oyunları ekibi ile sporcular gösteri yaptı.

Tarsus'ta da Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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