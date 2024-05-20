Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ASELSAN üretkenliğin artırılmasında yapay zeka kullanımını zorunlu görüyor

        ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, savunma sanayisinde üretkenliğin artırılması ve sistemlerin daha akıllı hale getirilmesi için yapay zekanın artık tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASELSAN üretkenliğin artırılmasında yapay zeka kullanımını zorunlu görüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, savunma sanayisinde üretkenliğin artırılması ve sistemlerin daha akıllı hale getirilmesi için yapay zekanın artık tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

        Dr. Fatih Say, Mersin'de Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı"nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        ASELSAN'ın, Türk savunma sanayisinin "amiral gemisi" olduğunu dile getiren Say, bu sorumlulukla yapay zeka alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

        Say, yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Geliştirdiğimiz sistemleri daha akıllı hale getirmek için yaklaşık 10 yıldır çalıştırdığımız yapay zeka teknolojisi, aktif olarak sahadaki ürünlerimizde kullanılıyor. Özellikle son dönemde bu üretken zekanın herkesin ilgisini çekmesi ve büyük yatırımların bu alana yapılması, yapay zeka teknolojilerine ivme kazandırdı."

        Bu alanda yaptıkları çalışmalara değinen Say, "ASELSAN olarak sistemlerimizi yapay zekayla daha akıllı hale getirecek, kullanıcısına çok az ya da gerektiğinde hiç eğitim almadan hemen sistemleri kullanabilir hale getirecek ve bazı uygulamalarda insanı tamamen devreden çıkaracak senaryolar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

        Say, Türkiye'nin, SİHA ve İHA üretimindeki başarısıyla dünyadaki dengeleri değiştirdiğini anlattı.

        Yapay zekanın savunma sanayisindeki kullanımının önemli olduğunu belirten Say, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hem kendimizi daha üretken hem de sistemlerimizi daha akıllı hale getirmek için yapay zeka bizim için artık tercih değil, zorunluluk. İşin kritik kısmı ise her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da sadece barışçıl amaçla kullanılmaması. Aslında yapay zeka bir yönüyle de bizim için tehdit olmaya başladı. Herkesin çok kolay şekilde ulaşabildiği bu teknolojiye hasımlarınız da erişilebiliyor. Bu nedenle bunun karşı tedbirini almaya çalışıyoruz. Ordumuza bu yetkinlikleri sağlamak için paydaşlarla beraber çalışıyoruz."

        - "Harekat sahalarında çok fazla otonom unsur göreceğiz"

        Yapay zekanın harekat alanlarında da değişikliklere neden olacağını dile getiren Say, "Otonom sistemler hayatımızda. Evimizdeki elektrikli süpürge bile artık otonom. Bu nedenle harekat sahalarında çok fazla otonom unsur göreceğiz. Bunun ilk çalışmalarını da yaptık. Yakın zamanda 'Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı' yapıldı. Orada insansız deniz araçlarımız ciddi anlamda bazı savaş senaryolarını otonom gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

        - "Geleceğin otonom sistemlerinin üzerinde çalışıyoruz"

        ASELSAN'ın Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, Türk ordusu için yapay zeka teknolojilerine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Mümkün olduğunca insanın işin içinde olmadığı ve belki sadece stratejik kararları verdiği, bu kararlar için birçok senaryoyu, senaryonun sonuçlarının neler olabileceğinin yapay zekayla önerileceği geleceğin otonom sistemlerinin üzerinde çalışıyoruz. Okyanusun dibinden uzayın derinliklerine kadar her alanda ordumuza hizmet etmeye çalışan bir kurum olarak artık yapay zekayla güçlenmiş ve desteklenmiş çözümlerle bu hizmeti vermeyi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular

        Benzer Haberler

        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
        İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Nisa Yalçın'ı transfer etti
        İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Nisa Yalçın'ı transfer etti
        Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, hakem kararlarını eleştirdi:
        Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, hakem kararlarını eleştirdi:
        Mersin'de öğrencilerin tasarladığı ürünler sergilendi
        Mersin'de öğrencilerin tasarladığı ürünler sergilendi
        Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor
        Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı'da partililerle buluştu
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı'da partililerle buluştu