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        Babasından kalan ata tohumlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdi

        Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Gazi Ahmet Büyüktat, babasından kalan ata tohumlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:29
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        Babasından kalan ata tohumlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdi
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        Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Gazi Ahmet Büyüktat, babasından kalan ata tohumlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

        Büyüktat, babasının 1942'de emanet ettiği cin darı ve süpürge otu tohumlarını çoğaltılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'a verdi.

        Bayır, Büyüktat'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "O dönemlerde cin darıdan un yapılıp, çeşitli unlarla karıştırılıp ekmek üretiminde kullanılırmış. Tohumları Osmaniye'deki Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsüne göndereceğiz." diye konuştu.

        Büyüktat da tohumları depoda koruduklarını belirterek, "Babam, ileride kıtlık olursa tohumlarını çoğaltmamız için bize emanet etmişti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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