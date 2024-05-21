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        Müzik grubu "KÖFN" Mersin Üniversitesinde konser verdi

        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:13
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        Müzik grubu "KÖFN" Mersin Üniversitesinde konser verdi
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        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

        Mersin Valiliği ile MEÜ işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN"ün MEÜ Çiftlikköy kampüsünde verdiği konsere, çok sayıda öğrenci katıldı.

        Sevilen parçalarını seslendiren gruba müzikseverler eşlik etti.

        Konserin sonunda MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sanatçılara çiçek sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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