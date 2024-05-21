Müzik grubu "KÖFN" Mersin Üniversitesinde konser verdi

Mersin Valiliği ile MEÜ işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN"ün MEÜ Çiftlikköy kampüsünde verdiği konsere, çok sayıda öğrenci katıldı.

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