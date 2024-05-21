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        Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:15
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        Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda inceleme yaptı.

        Valiliğin açıklamasına göre, açılışı için hazırlıkların sürdüğü havalimanında incelemede bulunan Pehlivan, yetkililerden bilgi aldı.

        Pehlivan, daha sonra havalimanı yerleşkesinde düzenlenen güvenlik ve koordinasyon toplantısına katıldı.

        Havalimanındaki güvenlik tedbirlerine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

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