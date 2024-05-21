Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi

Havalimanındaki güvenlik tedbirlerine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

Pehlivan, daha sonra havalimanı yerleşkesinde düzenlenen güvenlik ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, açılışı için hazırlıkların sürdüğü havalimanında incelemede bulunan Pehlivan, yetkililerden bilgi aldı.

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