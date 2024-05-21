Toroslar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurdu
Toroslar Belediyesince kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hizmete başladı.
Toroslar Belediyesince kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hizmete başladı.
Belediyenin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılan müdürlüğü ziyaret etti.
Birim müdürü Ayşe Bulat ile görüşen Yıldız, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kadın ve çocuk danışma birimleri de kuracaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.