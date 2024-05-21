Toroslar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kadın ve çocuk danışma birimleri de kuracaklarını kaydetti.

Belediyenin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılan müdürlüğü ziyaret etti.

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