Mersin'de otobüste darbedilmesiyle gündeme gelen engelli kişi hayatını kaybetti

Mersin'de geçen yıl belediye otobüsünde darbedilmesiyle gündeme gelen 77 yaşındaki engelli Ramazan Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı A.O.T. ve babası İ.T. tarafından darbedilen Polat, kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 hafta önce yoğun bakıma alındı.

Ramazan Polat, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane morgundan alınan Polat'ın naaşı, merkez Yenişehir ilçesindeki Molla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.