AKAMİB'te en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen "AKAMİB Ödül Töreni" Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında yapıldı.

Ödül töreni öncesinde Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan tarafından ihracat destekleri, Türk Exim Bank ve İGE AŞ'nin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

AKİB Koordinatör Başkanı ve AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, törende, birliklerinin üye sayısının 5 bine ulaştığını söyledi.

Kılıçer, birliklerinin daha yüksek ihracat rakamlarına imza atacağına inandığını belirterek, yeni pazarlar oluşturmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Sektörlerine ve ülke ekonomisine katkı sunanlara teşekkür eden Kılıçer, "Bu yılın ocak-nisan dönemine baktığımızda birliğimizin ihracatı yüzde 4 artış ile 285 milyon dolar oldu. Miktar bazında da yüzde 12'lik bir artış olmuştur." diye konuştu.

AKAMİB olarak üretim ve ihracat gücünü ortaya koyarak 187 ülkeye dış satım yaptıklarını dile getiren Kılıçer, AKAMİB'in 2023 ihracatının 892 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Birlik bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıçer, "Türk ihracatçısı olarak her zaman olduğu gibi bizler de tüm sorunlara rağmen elimizi taşın altına koyup ihracatımızı arttırmak üzere tüm gayretimizle çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin, Adana, Hatay ve Karaman'da mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.