Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AKAMİB'te en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKAMİB'te en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen "AKAMİB Ödül Töreni" Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında yapıldı.

        Ödül töreni öncesinde Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan tarafından ihracat destekleri, Türk Exim Bank ve İGE AŞ'nin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        AKİB Koordinatör Başkanı ve AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, törende, birliklerinin üye sayısının 5 bine ulaştığını söyledi.

        AKAMİB olarak üretim ve ihracat gücünü ortaya koyarak 187 ülkeye dış satım yaptıklarını dile getiren Kılıçer, AKAMİB'in 2023 ihracatının 892 milyon dolar olduğunu kaydetti.

        Sektörlerine ve ülke ekonomisine katkı sunanlara teşekkür eden Kılıçer, "Bu yılın ocak-nisan dönemine baktığımızda birliğimizin ihracatı yüzde 4 artış ile 285 milyon dolar oldu. Miktar bazında da yüzde 12'lik bir artış olmuştur." diye konuştu.

        Kılıçer, birliklerinin daha yüksek ihracat rakamlarına imza atacağına inandığını belirterek, yeni pazarlar oluşturmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

        Birlik bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıçer, "Türk ihracatçısı olarak her zaman olduğu gibi bizler de tüm sorunlara rağmen elimizi taşın altına koyup ihracatımızı arttırmak üzere tüm gayretimizle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Mersin, Adana, Hatay ve Karaman'da mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"

        Benzer Haberler

        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Mersin'deki kurultay yapay zeka ve sinyal işleme alanlarında öğrencilere bi...
        Mersin'deki kurultay yapay zeka ve sinyal işleme alanlarında öğrencilere bi...
        Mersin'de otobüste darbedilmesiyle gündeme gelen engelli kişi hayatını kayb...
        Mersin'de otobüste darbedilmesiyle gündeme gelen engelli kişi hayatını kayb...
        Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı; hayatını kaybetti
        Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı; hayatını kaybetti
        Toroslar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurdu
        Toroslar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurdu
        Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi
        Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi