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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:15
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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Ligde 38 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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