Gülnar'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Muhtarların, anız yakılmaması konusunda vatandaşlarla görüşmesini isteyen Yaktı, "Vatandaşlarımızın duman gördüğünde 112 Acil Çağrı Merkezini aramasını istiyoruz. Hep birlikte seferberlik yaparak yangınsız bir yıl geçirelim."

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, daire amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

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