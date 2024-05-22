Mersin'de menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirildi

İncelemede menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu tespit edilen 500 kilogram et, yakılarak imha edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçtaki poşetlerde et taşındığı görüldü. Bunun üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

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