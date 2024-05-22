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        Mersin'de menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirildi

        Mersin'de hafif ticari araçta ele geçirilen menşei belirsiz 500 kilogram et imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:03
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        Mersin'de menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirildi
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        Mersin'de hafif ticari araçta ele geçirilen menşei belirsiz 500 kilogram et imha edildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçtaki poşetlerde et taşındığı görüldü. Bunun üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

        İncelemede menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu tespit edilen 500 kilogram et, yakılarak imha edildi.

        Olayla bağlantılı kişiler hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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