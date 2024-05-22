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        Mersin'deki bilim şenliğinde 104 etkinlik düzenlenecek

        Mersin'de Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilecek bilim şenliğinde 104 etkinlik gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:11
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        Mersin'deki bilim şenliğinde 104 etkinlik düzenlenecek
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        Mersin'de Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilecek bilim şenliğinde 104 etkinlik gerçekleştirilecek.

        TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen "Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam, Sürdürülebilir Bir Gezegen Projesi", kasım ayında hayata geçirilecek.

        Yürütücülüğünü Nida Akceviz Ova, uzmanlığını Mustafa Hüseyin Keser'in yapacağı proje kapsamında bilim şenliği düzenlenlecek.

        Üç gün sürecek organizasyonda, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerin de aralarında olduğu 104 etkinlik yapılacak.

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