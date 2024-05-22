TCG Nusret Müze Gemisi, Silifke'de ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Taşucu Limanı'na geldi.

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