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        Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:27
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        Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Muhammet Emin Ehil'in kullandığı 33 ATN 920 plakalı motosiklet, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde, kavşaktan dönen A.B yönetimindeki 33 VF 394 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada Ehil ile yanındaki Deniz Ciğer yaralandı.

        Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ehil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye göre Ehil'in kullandığı motosiklet, kamyonete yan taraftan çarpıp aracın altına giriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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