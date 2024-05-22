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        Mersin'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:25
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        Mersin'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Eskişehir Mahallesi'nde N.B'nin (71) kullandığı 33 ARZ 481 plakalı hafif ticari araç ile S.K. (37) idaresindeki 53 ACA 084 plakalı kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü N.B'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Z.A'yı (62) sıkıştığı araçtan çıkardı.

        Ağır yaralanan Z.A, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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