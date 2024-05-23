Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in erkek basketbol takımı, 10 yıl sonra Süper Lig'e bir adım uzakta

        SERKAN AVCİ - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisine yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, 10 yıl aradan sonra kenti yeniden Süper Lig'de temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in erkek basketbol takımı, 10 yıl sonra Süper Lig'e bir adım uzakta
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERKAN AVCİ - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisine yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, 10 yıl aradan sonra kenti yeniden Süper Lig'de temsil etmek istiyor.

        Büyükşehir Belediyesince kurulup 2005'te yükseldiği Süper Lig'de 10 sezon mücadele ettikten sonra 2013-2014 döneminde küme düşen ve kötü gidişatın alt liglerde de durdurulamaması üzerine faaliyetleri 2018'de sonlandırılan Mersin ekibi, yapılandırma çalışmaları kapsamında açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönüp 2021-2022 sezonunda TBL'ye çıktı.

        Bu sezon ligi 60 puanla üçüncü sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan takım, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

        Play-off final serisinde Sigortam Net ile eşleşen Mersin ekibi, müsabakalar için hazırlıklarını Edip Buran Spor Salonu'nda sürdürüyor.

        Mersin'i 10 yıl sonra yeniden Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeyi hedefleyen takım, seride rakibine üstünlük sağlamak istiyor.

        İki ekip arasındaki ilk karşılaşma, yarın saat 20.30'da İstanbul BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Süper Lig'e yükselecek.

        - Başantrenör Sevim: "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"

        Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, sezon başından beri tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

        Yollarına hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini anlatan Sevim, şöyle devam etti:

        "Herkes ilk günden beri bu takımı tekrar Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkarıp Mersin halkına izleteceğimize inanmıştı. Şimdi oraya sadece bir adım uzaktayız. Bunun haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çok istekliyiz ve kazanma arzusuyla doluyuz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu sezon boyunca gösterdiğimizi düşünüyorum. Tek bir rakibimiz kaldı. Onu da geçip play-off serisinde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

        Sevim, final serisinde ilk iki maçı deplasmanda oynayacaklarını hatırlattı.

        İlk maçı kazanmanın çok önemli olduğunu anlatan Sevim, "En önemli maç bu. İstanbul'a o maçı kazanmak için gideceğiz. Buraya döndüğümüz zaman da şampiyon olmak istiyoruz. Mersin, Süper Lig'e çok aç. Buradaki taraftardan bunu net şekilde görebiliyoruz. Yönetimimiz bize çok destek veriyor. Mersin sonuna kadar Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. " diye konuştu.

        - Yiğitcan Turna: "Mersin halkı Süper Lig'i hak ediyor"

        Mersin ekibinin kaptanı Yiğitcan Turna, takımda morallerin yüksek olduğunu dile getirdi.

        Final serisinde oynayacakları maçlara odaklandıklarını vurgulayan Yiğitcan, şunları kaydetti:

        "Sezon başından beri hedefimiz bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftar, psikolojik ve fiziksel olarak bu savaşa hazır. İstanbul'da iki maç oynayacağız. Bu maçlardan avantajlı bir skorla dönüp, Mersin'de taraftarımızın önünde şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Mersin'deki insanlar basketbolu çok seviyor. Bütün maçlarımızda salon doluyor. Mersin halkı Süper Lig'i hak ediyor. Takım olarak bunu başarabilirsek, bunda imzamız olursa çok mutlu olacağız. Başaracağımıza inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz

        Benzer Haberler

        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı;...
        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı;...
        Tarsus'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Tarsus'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Mersin'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Mersin'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Mersin'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı