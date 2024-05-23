Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor "kader" maçına çıkacak

        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor "kader" maçına çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 17. sırada bulunuyor.

        Düşme potasındaki yer alan Hatayspor, ligin son haftasında 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

        - Galibiyet gelirse 3 müsabakanın sonucu beklenecek

        Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefleyen Hatayspor, müsabakayı kazanması halinde 41 puana ulaşacak.

        Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, Rizespor karşılamasında hanesine 3 puan yazdırması durumunda diğer maçlardaki sonucu bekleyecek.

        Akdeniz ekibinin kaderini, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarındaki skorlar belirleyecek.

        Atakaş Hatayspor, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 4 sezondur mücadele ediyor.

        - "Hatay halkının hayatına dokunmak için bu sezon sahalara çıktık"

        Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay halkı gibi kulübün de zorlu günlerden geçtiğini anlattı.

        Sezona başlarken ligin yükünü kaldırabilecek durumda olmadıklarını belirten Toksöz, "Hatayspor, deprem bölgesine gönderilen yardımlar gibiydi. İnsanları mutlu etmek için uğraştık. Hatay halkının hayatına dokunmak için bu sezon sahalara çıktık. Şehrimizde felaketi yaşayan, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ufak da olsa dokunabilmek için mücadele ettik." dedi.

        Toksöz, sezon boyunca zorluklar yaşamalarına rağmen umutlarını kaybetmediklerini dile getirdi.

        Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların Rizespor maçına kenetlendiklerini vurgulayan Toksöz, şöyle devam etti:

        "Rakibimizi küçümsemiyoruz. Çok değerli bir takım ancak oyuncularımızın sahada yüreğiyle oynayıp maçı kazanacağını düşünüyoruz. O çocukların hepsi genç ve umutları var. Umutları da Hatay halkına umut olmaktı. İnşallah umudumuz devam edecek. Diğer müsabakalara bakmaksızın kendi maçımızı kazanıp Hatay halkına, deprem felaketinin derin yaralar bıraktığı şehrimize yemyeşil bir çiçek gibi döneceğiz inşallah. Takımımız terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Hatay'daki kardeşlerimizin kalbi bizim için atacak. Biz de sahada onlar için savaşacağız. İnşallah umutları yitirtmeyeceğiz."

        - "Rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor"

        Toksöz, rakiplerinin karşılaşacağı maçlara değinerek, şunları kaydetti:

        "Rizespor karşısında galip gelmemiz Süper Lig'de kalmamıza yetmiyor. Rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Rakiplerimizin çıkacağı müsabakaların centilmence, adil şekilde oynanmasını istiyoruz. Bu önemli 3 maçta da (TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü) daha önce yaşadığımız hakem hataları ya da bir şaibenin oluşmamasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Çin Tayvan'ın etrafını kuşattı, tatbikata başladı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir

        Benzer Haberler

        Mersin'in erkek basketbol takımı, 10 yıl sonra Süper Lig'e bir adım uzakta
        Mersin'in erkek basketbol takımı, 10 yıl sonra Süper Lig'e bir adım uzakta
        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı;...
        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı;...
        Tarsus'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Tarsus'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Mersin'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Mersin'de motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada