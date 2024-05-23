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        Mersin'de site bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:43
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        Mersin'de site bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yalınayak Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden site sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bahçedeki yılanı alarak doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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