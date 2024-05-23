Mersin'de site bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yalınayak Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden site sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bahçedeki yılanı alarak doğaya bıraktı.
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