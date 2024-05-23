Mersin Orman Bölge Müdürü Ataş'tan Vali Pehlivan'a ziyaret
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ataş ziyarette Pehlivan ile makamında görüştü.
Vali Pehlivan, Ataş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.
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