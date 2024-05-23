Mersin'de sahil ve deniz dibi temizliği yapıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde, sahil ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, sahil ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
TCSG 305 Bot Komutanlığınca Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.
Öğrencilerin de sahildeki atıkları topladığı etkinliğe, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, TCSG 305 Bot Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı personeli ile Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Lisesi ve Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Silifke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nimet Çelik, çevre temizliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
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