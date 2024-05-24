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        Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

        Turizm kentleri Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan kara yolunda hem mesafe hem zaman avantajı sağlayacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde tünel ve viyadüklerin yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:07
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        Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
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        Turizm kentleri Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan kara yolunda hem mesafe hem zaman avantajı sağlayacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde tünel ve viyadüklerin yapımı sürüyor.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, proje kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesi Sipahili Mahallesi'nde oluşturulan Büyükeceli-Gözce Yol Yapım Şantiyesi'ni ziyaret etti.

        Çalışmalar konusunda bilgi alan Pehlivan, daha sonra Büyükeceli-Gözce etabında yapımı süren tünel ve viyadükleri inceledi.

        Vali Pehlivan, gazetecilere, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin, ülke genelindeki en büyük kara yolu çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

        - 203 kilometrelik yol tamamlandı

        Projenin Akdeniz kıyıları açısından önemine işaret eden Pehlivan, "Mersin ile Antalya arasındaki yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre. Bunun 264 kilometresi Mersin sınırlarında kalıyor. Bu uzunlukta projeyle ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik kısalma sağlanıyor. 228 kilometrenin 203 kilometresi bölünmüş yol ve BSK'li (bitümlü sıcak karışım) olarak tamamlanarak hizmetine sunuldu. Geriye kalan 25 kilometrede çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

        Pehlivan, projenin Büyükeceli-Gözce etabındaki tünel ve viyadük yapım çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü, git-gel 13 kilometre uzunluğundaki tünelin yaklaşık 8 kilometresindeki betonlama çalışmalarının yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

        Pehlivan, şöyle devam etti:

        "Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde 28 tünelimiz bulunuyor. 16'sının inşaatı tamamlanıp hizmete açıldı. 16 viyadüğün de 8'i bitirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. 8 köprünün tamamı ile 3 kavşaktan 2'si tamamlanmış durumda. 9 ayrı ihale kapsamında çalışmalar devam ediyor. İhalesi yapılmayan kısım kalmadı. Antalya tarafını da takip ediyoruz."

        - "Ulaşım süresinde 150 dakika kısalma olacak"

        Vali Pehlivan, projenin turizm bölgeleri açısından büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Proje bittiğinde yaklaşık 500 kilometrelik yoldaki ulaşım süresinde 150 dakika kısalma olacak. Bunun 110 dakikası Mersin sınırlarındaki çalışmalar sayesinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımız her şeyden önce daha güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat yapabilecek. Akdeniz Sahil Yolu, bölgedeki iki önemli kenti birbirine bağlıyor. Çalışmalar bitince trafik güvenliği, hızı ve konforu açısından çok daha ileri noktalara geleceğiz. Bunun başta ekonomi, ticaret ve turizm olmak üzere büyük yansımaları olacak."​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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