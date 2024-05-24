Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        TCG Nusret Müze Gemisi, Anamur'da ziyarete açıldı

        TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'in Anamur ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCG Nusret Müze Gemisi, Anamur'da ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'in Anamur ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Anamur İskelesi'ne yanaştı.

        Buraya demirleyen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, gemide fotoğraf çekildi.

        TCG Nusret Müze Gemisi'ne savaş gemisi TCG Karpaz da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutm...
        Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutm...
        Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
        Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
        Mersin'de kız istemeden dönenlerin minibüsü, tankerle çarpıştı: 14 yaralı
        Mersin'de kız istemeden dönenlerin minibüsü, tankerle çarpıştı: 14 yaralı
        Mersin'de minibüs ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 14 kişi ya...
        Mersin'de minibüs ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 14 kişi ya...
        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müze ve ören yeri konserleri verecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müze ve ören yeri konserleri verecek